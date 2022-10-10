РФ використовує ракетний терор не через вибух на Кримському мосту – Кулеба пояснив масові обстріли України

Російський диктатор Володимир Путін вдався до масованого обстрілу України 10 жовтня не через вибух на Кримському мості. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чим спровоковані масові обстріли України

Ракетним терором Путін намагається змінити темп війни на користь РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter, інформує NNS

“Ні, Путіна “Кримський міст” не “спровокував” розв’язати ракетний терор. До мосту Росія теж постійно завдавала ракетних ударів по Україні. Путін у відчаї через поразки на полі битви та використовує ракетний терор, щоб спробувати змінити темп війни на свою користь”, – написав він.

За словами Кулеби, ця нісенітниця про “провокацію” Путіна повинна припинитися.

Він наголосив, що диктатору не потрібно, щоб його щось “спровокувало” для вчинення жахливих злочинів.

“Прошу міжнародні ЗМІ припинити перекладати провину на жертву агресії, припускаючи, що Путін “відповідає” або його “провокують””, – додав міністр.

Кулеба закликав міжнародну спільноту відреагувати на російські удари по Запоріжжю