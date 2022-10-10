Кулеба закликав міжнародну спільноту відреагувати на російські удари по Запоріжжю

Міжнародна спільнота має відреагувати конкретними кроками на російські удари по Запоріжжю. Про це заявив Дмитро Кулеба

Міністр Закордонних справа України Дмитро Кулеба закликав світ зробити 5 кроків у відповідь на обстріли Запоріжжя, передає NNS

Він зазначив, що цілеспрямовані російські удари мали на меті лише викликати смерть громадянських людей, руйнування, посіяти терор та страх. Цілеспрямоване вбивство громадянських людей є воєнним злочином.

Він закликав міжнародну спільноту негайно здійснити п’ять кроків.

1. Кулеба закликає Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та партнерів, які розслідують міжнародні злочини, скоєні Росією в Україні, терміново направити на місце злочину слідчих та експертів, щоб задокументувати докази воєнних злочинів Росії.

2. Міністр повторив заклик до Вашингтона визнати Росію державою-спонсором тероризму, інші країни – визнати Росію терористичною державою.

3. Він закликав до реакції на обстріл і нових жорстких санкцій, які позбавлять фінансування російської військової машини.

4. Кулеба закликав партнерів, зокрема США, Великобританію, Ізраїль, Німеччину, Норвегію та Францію, терміново надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО).

5. Міністр закликав країни, які заявляють про свою нейтральну позицію, відправити свої делегації до Запоріжжя – “де вони зможуть переночувати у житлових масивах та відчути все, що прикривають своєю нейтральністю”.

Росія намагається видати удари в Криму терактами, аби відвернути увагу від своїх воєнних злочинів, — експерти