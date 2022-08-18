Росія намагається видати удари в Криму терактами, аби відвернути увагу від своїх воєнних злочинів, – експерти

Росія намагається видати удари в Криму терактами, аби відвернути увагу від своїх воєнних злочинів. Окрім того окупанти намагаються підірвати заклик до оголошення їх держави країною-спонсором тероризму.



Вчергове РФ намагається відвернути увагу від своїх воєнних злочинів й порушень міжнародного права.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”, який посилається на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

“Офіційні особи РФ, швидше за все, все частіше пов’язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які проводять пов’язані з ісламістським екстремізмом організації, у спробі віддалити український партизанський рух від міжнародного співтовариства і підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму”, говорять експерти.

Інститут вивчення війни наголошує, що на законні російські військові об’єкти цілком підпадають під законне застосування сили й не є терористичними актами. Yемає жодних доказів того, що напади скоїли екстремісти.

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях України і які фейки поширює Росія