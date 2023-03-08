Питання дозволів на виїзд за кордон чоловіків розглянуть на найвищому рівні – Данілов

Через широкомасштабне вторгнення росії та загальну мобілізацію в Україні військовозобов’язаним чоловікам заборонено виїзд за кордон. Питання дозволів на виїзж планують обговорити на найближчому засіданні Ставки головнокомандувача

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє НСН

Так, він підтримує зміни у законодавстві, спрямовані на “посилення цих процесів” – умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон, однак, за його словами, не всі розуміють, що це лише відрядження і в Україну потрібно повертатися.

Питання дозволів на виїзд за кордон чоловіків розглянуть на найвищому рівні

“У нас був прикрий приклад, коли Мінкульт надав дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, ці артисти не повернулися в країну. Ще й зухвало починають коментувати й викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати”, – сказав він, натякаючи на коміка Щегеля.

Він також додав, що на засіданні Ставки, що відбудеться найближчим часом за дорученням Зеленського, будуть розглядатися питання хто, скільки та які відомства мають дозволи на виїзд за кордон.

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