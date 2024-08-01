Про це повідомив Генштаб, передають “Новини України – НСН”.

Як сказано в повідомленні, зміни до мобілізації дозволять командирам військових частин призивати військовозобов’язаних, які бажають проходити військову службу, без участі ТЦК та СП.

Впровадження змін дозволить:

спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;

командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу мотивованих бійців;

військовозобов’язаним вибирати вакантні посади у військових частинах, зокрема за спорідненим цивільним фахом або навичками;

зменшити ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

Мобілізація в Україні

Термін оновлення даних військовозобов’язаними закінчився 16 липня.

Напередодні цього дедлайну біля територіальних центрів комплектування (ТЦК) і Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) у різних містах України утворилися довгі черги.

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно якого було передбачено граничний термін оновлення військово-облікових даних до 16 липня.

Призов без участі ТЦК – Генштаб розглядає зміни до мобілізації

Це можна було зробити з’явившись до ТЦК особисто, через ЦНАП, через застосунок Резерв+, який запустили 18 травня. У цьому додатку доступний QR-код, який є випискою з реєстру Оберіг. Це електронний військово-обліковий документ, який має таку саму юридичну силу, як і паперовий. QR-код можна пред’явити для перевірки замість приписного посвідчення чи військового квитка. Електронний військовий квиток дійсний і при виїзді за кордон.

Ті, хто не оновив вчасно свої дані, можуть отримати адміністративний штраф.

Розміри штрафів за порушення правил військового обліку (ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення:) у воєнний час: від 17 000 до 25 500 грн.

Штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (ст. 210−1) у воєнний час: для громадян — від 17 000 до 25 500 грн, для посадових та юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.

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