Якщо не встиг оновити дані з поважної причини: що буде після 16 липня

У Міноборони розповіли, що буде, якщо військовозобов’язаний не встиг оновити дані до 16 липня.

Громадяни, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності із штрафами від 17 000 до 25 000 гривень.

Станом на зараз законодавством не передбачено продовження терміну оновлення військово-облікових даних для особи на період лікування або через інші обставини. Але подібні адмінсправи люди, які хворіли, зможуть оскаржити у суді.

Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк, передають «Новини України – НСН»

На сьогодні законом передбачена обов’язкова вимога до оновлення даних громадянами України упродовж 60 діб. Можливості продовження цього терміну на період лікування чи певних інших обставин законодавством не передбачено. І у будь-якому випадку, після 17 липня стосовно тих громадян, які несвоєчасно оновили облікові дані, будуть відкриті справи за фактом адмінправопорушення. Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення у суді, зокрема надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно, – пояснив Андрусяк

Він додав, що законодавством України наразі не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів на громадян.

Відповідно до КупАП, законодавством передбачено накладання штрафів за виявлені адмінправопорушення від 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до 1 року з моменту його вчинення, – пояснив представник Міноборони.

За його словами, повноваження про накладання штрафів мають виключно ТЦК та СП.

Факт виявлення правопорушення може здійснити техпрацівник ТЦК. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу, – сказав посадовець

Відповідаючи на питання, Андрусяк зазначив, що громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адмінвідповідальності у вигляді штрафу у розмірі від 17 000 до 25, 5 тисяч гривень.

Представник МОУ заявив також, що не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу.

Станом на сьогодні, за інформацією, яка вже у нас є, дані оновили понад 3 млн громадян України. Потреби ЗСУ для призову під час мобілізації значно менші… Це створено для справедливого підходу, щоб держава бачила всіх на військовому обліку, – поінформував він

За словами Андрусяка, у Міноборони вважають, що часу для оновлення своїх військово-облікових даних дійсно було достатньо і не планують ініціювати внесення змін до законодавства України щодо продовження цього терміну оновлення даних.

У Міноборони розповіли, що буде, якщо військовозобов’язаний не встиг оновити дані до 16 липня: відео

Якщо не встиг оновити дані з поважної причини: що буде після 16 липня

Нагадаємо, раніше ми писали: Оновлення військово-облікових даних – що робити тим, кому виповнилося 60 в цей період