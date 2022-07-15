ПриватБанк вводить нову функцію – клієнти зможуть дзвонити із застосунку Приват24

Окрім підвищення курсу валют, ПриватБанк може робити дійсно корисні речі. Клієнти тепер зможуть дзвонити із застосунку Приват24. В яких випадках буде доступна така функція

Дзівнки будуть доступними тоді, коли клієнти не мають змоги додзвонитися до контакт-центру по мобільному телефону. Тепер це можна зробити за допомогою мобільного додатку Приват24 та Інтернету.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТЕХНОФАН.

Для того, аби затестити функцію вам необхідно оновити «Приват24». Дзвінки будуть повністю безкоштовними та захищені логіном та паролем. Здійснювати дзвінки можна за наявності Wi-Fi або мобільного інтернету.

Послуга стане в нагоді тим, хто не має нашого стільникового зв’язоку. Саме таким чином клієнти будуть на зв’язку з банком за будь-яких умов. У банку наголосили, що ця технологія розроблялась понад двох років.

Зателефонувати в ПриватБанк із Приват24 можна, увійшовши у додаток зі своїм логіном та паролем. Потім потрібно перейти в “Профіль клієнта”, вибрати вкладку “Служба підтримки” та вибрати “Дзвінок через Приват24” (або “Дзвінок на підтримку” для Android). Сервіс зараз працює у тестовому режимі.

ПриватБанк вводить обмеження щодо карт клієнтів: що зміниться