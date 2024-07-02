Військовозобов’язаним чоловікам розповіли, як пройти ВЛК і які документи треба надати.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на голову ВЛК Деснянського діагностичного центру Євгена Шевчука.

Він повідомив, що під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов’язаним не проводять профілактичного огляду з урахуванням усіх їхніх скарг.

Шевчук пояснив, що людина має надати комісії всі необхідні медичні документи, оскільки на словах ніхто не вірить. Якщо військовозобов’язаний повідомить про проблеми зі здоров’ям чи хвороби і є об’єктивні підстави вважати це правдою, його можуть направити на додаткове обстеження.

Також він зазначив, що для проходження військово-лікарської комісії і підтвердження проблем зі здоров’ям підходять не лише оригінали медичних документів, а й їхні копії чи навіть фото в телефоні.

Проходження ВЛК – як військовозобов’язаному підготуватися до медичного огляду

Шевчук зауважив, що нотаріально завіряти копії медичних висновків для військово-лікарської комісії наразі не треба, окрім випадків, коли комісія проводиться дистанційно у штатних військово-лікарських комісіях. У таких випадках з фото роблять ксерокопії та додають до справи.

Якщо медичні висновки, консультації та обстеження були зроблені, наприклад, пів року тому, людину можуть направити на додаткове обстеження, щоб перевірити стан її здоров’я на цей момент.

Також він підкреслив, що йти до лікарів і проходити обстеження з метою отримання довідок для ВЛК вже пізно. Логіка комісії полягає в тому, що якщо є хвороба, її мали б лікувати.

Якщо ж військовозобов’язаний не лікувався, значить його нічого не турбувало. Таким чином, комісія звертає увагу не лише на діагнози, а й на те, чи отримувала людина необхідне лікування та як це захворювання впливало на її організм.

Шевчук зазначив, що за його спостереженнями, лише 20% людей приходять на ВЛК підготовленими, з висновками лікарів, аналізами та історіями хвороб.

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