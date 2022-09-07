Прогнозовний розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 2023 рік – Мінфін

Міністерство фінансів України визначило параметри складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 2023 рік. Який розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму заплановано

Мінфін листом № 05110-14-6/17891 від 15.08.2022 р. визначив розміри соцільних стандартів на 2023 рік.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті buh.ligazakon.net.

При формуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2023 рік пропонують брати такі розміри соціальних стандартів на 2023 рік:

1) прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 року має становити 6700 грн;

2) прогнозний посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2023 року – 2893 грн.

3) прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2589 грн, а для таких основних соціальних і демографічних груп населення:

– дітей віком до 6 років – 2272 грн;

– дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн;

– працездатних осіб – 2684 грн;

– осіб, які втратили працездатність, – 2093 грн.

Фактично, це ті ж показники соціальних стандартів, які будуть встановлені ще у 2022 році згідно ст. 7 та 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік». Схоже Мінфін не планує підвищення соціальних стандартів у 2023 році і може пропонувати «заморозити» їх на рівні 2022 року.

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