73
Україна
Тег:
73

Прогнозовний розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 2023 рік – Мінфін

Дата
62dfc9688d0f6 man hand pulls out hryvnia banknotes from a red wa 2021 11 05 00 08 24 utc scaledjpeg

Міністерство фінансів України визначило параметри складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 2023 рік. Який розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму заплановано

Мінфін листом № 05110-14-6/17891 від 15.08.2022 р. визначив розміри соцільних стандартів на 2023 рік.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті buh.ligazakon.net.

Прогнозовний розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 2023 рік - Мінфін

При формуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2023 рік пропонують брати такі розміри соціальних стандартів на 2023 рік:

1) прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 року має становити 6700 грн;

2) прогнозний посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2023 року – 2893 грн.

3) прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2589 грн, а для таких основних соціальних і демографічних груп населення:

– дітей віком до 6 років – 2272 грн;

– дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн;

працездатних осіб – 2684 грн;

– осіб, які втратили працездатність, – 2093 грн.

Фактично, це ті ж показники соціальних стандартів, які будуть встановлені ще у 2022 році згідно ст. 7 та 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік». Схоже Мінфін не планує підвищення соціальних стандартів у 2023 році і може пропонувати «заморозити» їх на рівні 2022 року.

Як зміниться мінімальна зарплата у 2023 році – в уряді намагаються домовитись про суму

To Top