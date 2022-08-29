Про те, що може змінити ситуацію на фронті на користь України розповів Володимир Зеленський

Останніми днями ЗСУ роблять усе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Про ситуацію на фронті розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті aspi.com.ua

“Ситуація на передовій залишається без суттєвих змін. Цими днями наші воїни роблять все, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Думаю, ви всі бачите відповідні новини про знищення баз окупантів і їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються. І чим успішніше ми будемо в цьому, наша розвідка, наша армія, Служба безпеки, тим швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь”, – повідомив президент.

Зеленський підкреслив, що ЗСУ і весь народ щоденно доводять російським окупантам, що у них немає і не буде шансів вберегтися на українській землі.

“Настане день, коли окупанти це визнають, або їх просто не залишиться” ,- переконаний він.

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