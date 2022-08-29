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Про те, що може змінити ситуацію на фронті на користь України розповів Володимир Зеленський

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Останніми днями ЗСУ роблять усе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Про ситуацію на фронті розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті aspi.com.ua 

Про те, що може змінити ситуацію на фронті на користь України розповів Володимир Зеленський

“Ситуація на передовій залишається без суттєвих змін. Цими днями наші воїни роблять все, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Думаю, ви всі бачите відповідні новини про знищення баз окупантів і їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються. І чим успішніше ми будемо в цьому, наша розвідка, наша армія, Служба безпеки, тим швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь”, – повідомив президент.

Зеленський підкреслив, що ЗСУ і весь народ щоденно доводять російським окупантам, що у них немає і не буде шансів вберегтися на українській землі.

“Настане день, коли окупанти це визнають, або їх просто не залишиться” ,- переконаний він.

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