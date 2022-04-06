ПриватБанк та monobank знову повернули нарахування відсотків на борги за кредитами

Незважаючи на оголошені кредитні канікули, популярні українські банки, Приватбанк і monobank, знову повернули нарахування відсотків на борги за кредитами

Банки пояснюють це тим, що безвідсотковими кредити не можуть бути. Це означало б крах фінансової установи. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

З приходом квітня клієнти банків стали масово скаржитися, що їм повернули відсотки за кредитами. Причому когось попередили про це, а хтось дізнався про це випадково, зазирнувши до інтернет-банкінгу. Втім, банки попередили про це позичальників у соцмережах.

Нульова процентна ставка за кредитами протрималась лише місяць – у березні. Проте вже з квітня банки її підняли: ПриватБанк – до 1,7%, monobank – до 1,6%.

“Скрізь писали, що кредитні канікули до червня місяця, у додатку теж було написано, що у разі несплати кредитних коштів буде нараховано лише 0,00001%. Була велика повага та подяка за розуміння людей. Було… Про всяк випадок, ще наприкінці місяця ще раз перевірила в додатку – відсотків не буде.Потом бачила негативні відгуки, що ПриватБанк знімає відсотки, не розуміла, чому так пишуть, мені навіть повідомлення не приходило про якісь зміни. Яке ж було здивування та розчарування, коли увійшла до програми… Повідомлення, в якому йшлося про ненарахування відсотків, ви видалили, і вже нараховані відсотки”, – написала клієнтка одного з банків у скарзі на порталі minfin.

При цьому банкіри пояснюють своїм клієнтам, що повне скасування відсотків за кредитами означало би банкрутство банку та його нездатність далі функціонувати на ринку фінансів. Адже клієнти банку, які тримають свої грошові заощадження на депозитах, мають отримувати відсотки. А крім відрахування відсотків за кредитами, ці гроші більше немає звідки взяти.

“Банк – це така мерзенна контора, яка бере в одних добрих людей їхні гроші, обіцяючи заплатити їм за це винагороду (депозити), і потім ці гроші віддає іншим добрим людям, розраховуючи отримати за це більшу винагороду (кредити). Якщо банк не отримає відсотки за кредитом та заплатить відсотки за депозитами, у нього буде збиток, у нього знизиться капітал, і до банку прийде регулятор та його покарає. Чи може банк пробачити всім клієнтам відсотки за кредитами? Може. Два рази – перший та останній. Неотримані відсотки у сумі з непогашеними кредитами повністю витратять капітал банку і в нього заберуть ліцензію”, – доволі популярно роз’яснив ситуацію один зі співзасновників банку Олег Гороховський.

Тому банки просто не можуть далі продовжувати “благодійність”, не нараховуючи відсотки за використаними кредитними коштами.

Разом із тим, банки, як і раніше, дотримуються інших умов кредитних канікул: дозволяють позичальникам повертати борг частинами або не повертати його поки що зовсім, не нараховуючи жодних штрафних санкцій за прострочені платежі.

Але все ж таки, і самі банківські працівники, і експерти радять українцям за найменшої можливості гасити свої кредитні борги. Адже через нарахування відсотків під час кредитних канікул борги неминуче підростуть.

Канікули для власників кредитних карток Приватбанк