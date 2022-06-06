Президент доручив Кабміну врегулювати застосування піротехніки під час воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони піротехніки під час воєнного стану. Про це йдеться у відповіді президента на відповідну петицію

Зеленський підтримав петицію про заборону петард і феєрверків на час воєнного стану. У відповіді йдеться, що використання петард, феєрверків та іншої піротехніки в умовах воєнного стану провокує стрес і дискомфорт в українців, а також частково створює загрози їхньому життю і здоров’ю.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Зеленський також підтримав ідею врегулювати застосування піротехніки під час воєнного стану на законодавчому рівні. Він підкреслив, що вирішення таких питань належить до сфери діяльності Національної поліції.

«Враховуючи викладене, електронна петиція направлена до Кабінету міністрів України з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства та вжити необхідних заходів реагування», – додав президент.

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