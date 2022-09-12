Правила безпеки для дітей, які залишаються на дистанційному навчанні дома без нагляду дорослих

Патрульна поліція України закликала батьків поговорити з дітьми про правила безпеки, коли вони залишаються дома без нагляду дорослих

Деякі українські школярі в цьому навчальному році здобувають освіту дистанційно. Траплятимуться дні, коли учні можуть залишатися вдома без нагляду дорослих.

Патрульна поліція України закликала батьків поговорити з дітьми про правила безпеки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті sud.ua

Поради від офіцерів наступні:

наголосіть на важливості правильно реагувати на сигнали повітряної тривоги: обов’язково йти до укриття чи переходити у безпечне місце вашого помешкання;

нагадайте телефони спецслужб — 101, 102 та 103;

домовтеся з дитиною, аби вона тримала телефон поруч і вчасно відповідала на ваші дзвінки;

за можливості залиште заряджений павербанк на випадок, якщо вдома зникне світло;

покажіть дитині, як правильно користуватися електричними та газовими приладами вдома у разі, якщо це необхідно за вашої відсутності;

нагадайте про те, що в жодному разі не можна відчиняти двері незнайомим людям;

нагадайте правила безпечного спілкування в інтернеті: не повідомляти жодної особистої інформації (місце проживання, телефон, прізвище, місце роботи батьків тощо), не висилати особистих фото незнайомцям;

домовтеся зі своїм сином чи донькою про те, що вони обов’язково повідомлять вас про випадки цькування в мережі, образливі дописи чи надсилання інформації, яка змушує почуватися некомфортно;

встановіть з дитиною графік і час користування інтернетом і визначте соцмережі та їхній контент, який буде безпечний для неї;

також акцентуйте на тому, що під час дистанційних занять правила чемної поведінки та дисципліну ніхто не скасовував».

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