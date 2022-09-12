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Правила безпеки для дітей, які залишаються на дистанційному навчанні дома без нагляду дорослих

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Патрульна поліція України закликала батьків поговорити з дітьми про правила безпеки, коли вони залишаються дома без нагляду дорослих

Деякі українські школярі в цьому навчальному році здобувають освіту дистанційно. Траплятимуться дні, коли учні можуть залишатися вдома без нагляду дорослих.

Патрульна поліція України закликала батьків поговорити з дітьми про правила безпеки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті sud.ua

Правила безпеки для дітей, які залишаються на дистанційному навчанні дома без нагляду дорослих

Поради від офіцерів наступні:

  • наголосіть на важливості правильно реагувати на сигнали повітряної тривоги: обов’язково йти до укриття чи переходити у безпечне місце вашого помешкання;
  • нагадайте телефони спецслужб — 101, 102 та 103;
  • домовтеся з дитиною, аби вона тримала телефон поруч і вчасно відповідала на ваші дзвінки;
  • за можливості залиште заряджений павербанк на випадок, якщо вдома зникне світло;
  • покажіть дитині, як правильно користуватися електричними та газовими приладами вдома у разі, якщо це необхідно за вашої відсутності;
  • нагадайте про те, що в жодному разі не можна відчиняти двері незнайомим людям;
  • нагадайте правила безпечного спілкування в інтернеті: не повідомляти жодної особистої інформації (місце проживання, телефон, прізвище, місце роботи батьків тощо), не висилати особистих фото незнайомцям;
  • домовтеся зі своїм сином чи донькою про те, що вони обов’язково повідомлять вас про випадки цькування в мережі, образливі дописи чи надсилання інформації, яка змушує почуватися некомфортно;
  • встановіть з дитиною графік і час користування інтернетом і визначте соцмережі та їхній контент, який буде безпечний для неї;
  • також акцентуйте на тому, що під час дистанційних занять правила чемної поведінки та дисципліну ніхто не скасовував».

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