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Cуспільство

Повістки через “Укрпошту”: який вигляд мають і що робити, якщо одержувача немає вдома

Автор -
Журналіст
Повістки через “Укрпошту”: який вигляд мають і що робити, якщо одержувача немає вдома

В Україні розсилають повістки через “Укрпошту”. Вони виглядають як звичайні рекомендовані листи, які одержувач має отримати під підпис.

Про це повідомив Ігор Смілянський, голова “Укрпошти”, у коментарі Суспільному. передають “Новини України – НСН”.

Повістка надсилаються через “Укрпошту” за чітко визначеною процедурою, закріпленою в законодавстві. Вона оформлюється у звичайний конверт, що виглядає, як будь-який інший рекомендований лист.

Повістки через “Укрпошту”: який вигляд мають і що робити, якщо одержувача немає вдома

Повістки через “Укрпошту”: який вигляд мають і що робити, якщо одержувача немає вдома

фото ілюстративне

Якщо одержувача немає вдома, поштовий оператор залишає повідомлення про необхідність забрати лист. Якщо за повісткою не звертаються, вона повертається відправнику, подібно до того, як це відбувається з судовими документами.

Міністерство оборони України працює над автоматизацією процесу видачі повісток для спрощення та прискорення цього процесу. Планується, що повістки будуть генеруватися в реєстрі “Оберіг” та підписуватимуться електронним підписом, після чого передаватимуться “Укрпошті” для подальшої доставки.

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