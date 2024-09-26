В Україні розсилають повістки через “Укрпошту”. Вони виглядають як звичайні рекомендовані листи, які одержувач має отримати під підпис.

Про це повідомив Ігор Смілянський, голова “Укрпошти”, у коментарі Суспільному. передають “Новини України – НСН”.

Повістка надсилаються через “Укрпошту” за чітко визначеною процедурою, закріпленою в законодавстві. Вона оформлюється у звичайний конверт, що виглядає, як будь-який інший рекомендований лист.

Повістки через “Укрпошту”: який вигляд мають і що робити, якщо одержувача немає вдома

Якщо одержувача немає вдома, поштовий оператор залишає повідомлення про необхідність забрати лист. Якщо за повісткою не звертаються, вона повертається відправнику, подібно до того, як це відбувається з судовими документами.

Міністерство оборони України працює над автоматизацією процесу видачі повісток для спрощення та прискорення цього процесу. Планується, що повістки будуть генеруватися в реєстрі “Оберіг” та підписуватимуться електронним підписом, після чого передаватимуться “Укрпошті” для подальшої доставки.

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