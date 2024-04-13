Потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв – заява Міненергетики щодо можливих блекаутів в Україні

Росія навесні поновила масовані атаки на енергосистему України. Саме тому українцям потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв навесні та влітку.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу “Рада”, передає НСН.

“Зараз поновилися масовані атаки. Тому треба бути готовими до будь-яких сценаріїв”, — наголосив очільник Міненерго.

За словами Галущенка, війна з Росією триває, а тому удари армії РФ не закінчилися. Ситуація в енергетиці та, зокрема, блекаути будуть залежати від обстрілів.

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“Відповідь на це запитання лежить в подальших атаках, і навіть не в самому факті атак, тому що вони відбуваються щодня і щоночі. Але з точки зору впливу цих атак на систему”, — наголосив він.

Очільник Міненерго розповів,що на початку опалювального сезону минулого року його часто запитували — будуть блекаути чи ні.

“Мене тоді запитували, чи купувати генератори, чи треба павербанки. Я завжди наголошував, що коли міністр каже: “Всі купуємо генератори”, то це трошки лякає. Але насправді я хочу повторити: “Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися”. Як показує зима, ми зробили все, вони не знадобилися”, — наголосив керівник Міненерго.

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