Всі військовозобов’язані українці мали оновити свої дані у ТЦК до 16 липня. Тим, хто цього не зробив, загрожує адмінвідповідальність. Коли подвоюється штраф за неоновлення даних.

Неоновлення даних розглядається як порушення правил військового обліку. Штраф складає від 17 000 до 25 500 гривень.

Про це йдеться у Законі України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, передають “Новини України – НСН”.

Порушення правил військового обліку – коли подвоюється штраф за неоновлення даних

Уповноважений співробітник ТЦК та СП має право підготувати документи, скласти протокол та подати це на розгляд керівника ТЦК та СП. При цьому штраф можна оскаржити в суді протягом 10 днів з моменту винесення постанови.

Також у законі йдеться про те, що накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати його вчинення. При цьому слід зазначити, що штраф не накладається автоматично.

Втім офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи капітан Лариса Козак розповіла в ефірі телемарафону, що військовозобов’язаним, які не оновили дані, надсилатимуться повістки на адресу зареєстрованого місця проживання. Якщо вони не прибудуть до ТЦК та СП, постанову про притягнення відповідальності можуть винести за спрощеною процедурою без складання протоколу.

Крім того, якщо траф не буде сплачено протягом 15 днів, його сума подвоюється. Якщо після цього сплати все одно немає, то справа може бути передана до виконавчої служби, яка має інструменти впливу, наприклад, блокування рахунків.

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