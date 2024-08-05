Охоронці в супермаркетах часто працюють за наймом від інших компаній. А тому вони не мають права вчиняти деякі дії по відношенню до покупців. Що треба знати.
Хоронці в магазинах і супермаркетах не мають права змушувати покупців оплачувати зіпсований товар.
Про це повідомили експерти “Захисту прав споживачів”, передають “Новини України – НСН”.
Вони наголосили: якщо ж охоронці таки вчиняють подібні дії, то грубо порушують таким чином законодавство.
“Охоронці не мають права говорити, що робити з товарами, – вони часто не представляють магазин. Якщо змушують сплатити зіпсований товар, це є грубим порушенням багатьох статей Закону України “Про захист прав споживачів”, – йдеться у повідомленні.
Порушення прав українців – що охоронці в супермаркетах не мають права робити
Водночас, експерти нагадують: товару з зіпсованою упаковкою не має бути у магазині. Відповідно, наявність такого є відповідальністю саме закладу, а не покупця.
Потрібно вимагати перегляду відео з камер спостереження
При цьому наголошується: у подібній ситуації покупцю варто активно намагатися довести свою невинуватість. Зокрема, вимагати перегляду відео з камер спостереження.
Втім, визнається, це може не привести до бажаного результату. У такому разі експерти радять викликати поліцію.
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