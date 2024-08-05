Охоронці в супермаркетах часто працюють за наймом від інших компаній. А тому вони не мають права вчиняти деякі дії по відношенню до покупців. Що треба знати.

Хоронці в магазинах і супермаркетах не мають права змушувати покупців оплачувати зіпсований товар.

Про це повідомили експерти “Захисту прав споживачів”, передають “Новини України – НСН”.

Вони наголосили: якщо ж охоронці таки вчиняють подібні дії, то грубо порушують таким чином законодавство.

“Охоронці не мають права говорити, що робити з товарами, – вони часто не представляють магазин. Якщо змушують сплатити зіпсований товар, це є грубим порушенням багатьох статей Закону України “Про захист прав споживачів”, – йдеться у повідомленні.

Порушення прав українців – що охоронці в супермаркетах не мають права робити

Водночас, експерти нагадують: товару з зіпсованою упаковкою не має бути у магазині. Відповідно, наявність такого є відповідальністю саме закладу, а не покупця.

Потрібно вимагати перегляду відео з камер спостереження

При цьому наголошується: у подібній ситуації покупцю варто активно намагатися довести свою невинуватість. Зокрема, вимагати перегляду відео з камер спостереження.

Втім, визнається, це може не привести до бажаного результату. У такому разі експерти радять викликати поліцію.

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