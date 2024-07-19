Військовозобов’язані українці, які не оновили свої особисті дані, можуть бути притягнуті до адмінвідповідальності у вигляді штрафу. Як стягуватимуть штраф із чоловіків, які не мають доходів і майна.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук, передають “Новини України – НСН” з посиланням на РБК-Україна.

Як стягуватимуть штрафи ТЦК з чоловіків, які не мають грошей і роботи

За словами юриста, якщо людина офіційно не працевлаштована, то алгоритм стягнення штрафів такий:

ТЦК та СП, ймовірно, спочатку спробують стягнути штраф з банківського рахунку військовозобов’язаного, якщо такий у нього є;

якщо на рахунку немає коштів, ТЦК та СП може звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з майна військовозобов’язаного;

однак, якщо у військовозобов’язаного дійсно немає майна, з якого можна стягнути штраф, його, ймовірно, не зможуть притягти до відповідальності.

Механізми для примусового стягнення штрафі

В Україні стягнення штрафів з осіб, які не мають доходів і офіційно не працюють, може здійснюватися кількома способами. Нижче наведено механізми для примусового стягнення.

Оновлення даних – як стягуватимуть штраф із чоловіків, які не працюють і не мають майна

“Примусове виконання – виконавча служба може накладати арешт на майно боржника, включаючи транспортні засоби, нерухомість та інші цінності. Якщо боржник не має майна, яке можна арештувати, виконавча служба може вжити інших заходів”, – пояснює Франчук.

Арешт банківських рахунків – якщо у боржника є банківські рахунки, на них може бути накладено арешт, і кошти з них можуть бути стягнуті на користь держави.

Обмеження прав – за певних умов виконавча служба може обмежити деякі права боржника, наприклад, право на виїзд за кордон.

“Соціальні виплати – якщо боржник отримує соціальні виплати, виконавча служба може накласти на них стягнення. Проте є певні види соціальних виплат, які не можуть бути арештовані, такі як допомога на дітей, пенсії за віком та інші виплати, передбачені законодавством”, – каже юрист.

Громадські роботи – якщо боржник не має можливості сплатити штраф, суд може призначити громадські роботи як альтернативу грошовому штрафу.

“Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду й інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності”, – наголошує Дмитро Франчук.

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