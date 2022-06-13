Поліцейські почали перевіряти ціни на бензин – порушників штрафуватимуть

До виявлення АЗС, які необґрунтовано підвищують ціни на бензин та дизельне паливо, підключився Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України. При виявленні порушення винних каратимуть

Про це у Facebook повідомила прес-служба цього правоохоронного відомства. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Перевірки поліцейські проводять у всіх сферах. Вони моніторять та аналізують паливний ринок, і якщо виявляють порушення, то проводять роз’яснювальну роботу з власниками мереж АЗС. Крім того, правоохоронці безпосередньо стежать за цінниками на АЗС та порівнюють їх із цінами, зазначеними у фіскальних чеках.

Якщо у діях порушників є ознаки кримінального правопорушення, щодо них відкривають кримінальні провадження. Але найчастіше це адміністративне покарання (штраф).

Нагадаємо, в Україні в середині травня на два місяці скасували державне регулювання цін на бензин та дизельне паливо. При цьому оператори роздрібного паливного ринку взяли на себе зобов’язання не продавати бензин дорожче за 52 гривень за літр, а дизельне паливо – дорожче за 58 гривень за літр.

Тим часом, у Верховній Раді вже зареєстрували законопроект №7425, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за незаконне підвищення цін на пальне. За такий злочин пропонується відправляти у в’язницю на 7 років.

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