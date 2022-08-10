Погода восени – що прогнозують синоптики для українців

В Україні погода восени буде змінюватися від тепла до похолодання. Початок місяця буде по-літньому теплим, похолоднішає лише у середині жовтня. Що прогнозують синоптики

Погода в Україні восени буде приємна та тепла. Як кажуть синоптики – вересень компенсує холод у травні. Початок осені буде теплим по-літньому і холод прийде лише у середині жовтня.

Такий прогноз дала кліматолог Світлана Бойченко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Економічні новини.

«Початок місяця буде по-літньому теплим, температура в середньому +26-27 градусів. Але потім розпочнеться поступове зниження, і до кінця вересня небо затягнеться дощовими хмарами», — прогнозує Бойченко.

Жовтень буде з дощами та вітрами. У першій половині місяця прийде «бабине літо» і тепло затримається надовго.

«Два тижні ртутний стовпчик термометра може триматися вдень на позначці +18 градусів. І лише до кінця жовтня він опуститься до +10 та +7 градусів. У західних та північних областях буде прохолодніше, у південних – часом тепліше», – розповіла кліматолог.

Листопад буде звичайним – вологим та холодним. У середині місяця можливий перший сніг — мокрий і пластівцями. У більшості регіонів триматиметься плюсова температура, тож сніг не затримається. А перші мінуси прийдуть лише наприкінці листопада.

За книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, яку він залишив після своєї смерті із прогнозом погоди до 2030 року, перша декада вересня буде ясною та теплою. Середина місяця з невеликими дощами, а після 20 вересня буде прохолодно, із мінливою хмарністю.

Жовтень розпочнеться з дощів, але вже з 4-го числа прийде тепло, яке протримається до середини місяця. Потім різко похолодає, а наприкінці місяця можливі дощі, заморозки та навіть мокрий сніг.

Листопад буде похмурим, з великою кількістю дощів, нічними заморозками та низькою температурою вдень.

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