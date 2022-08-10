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Погода восени – що прогнозують синоптики для українців

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В Україні погода восени буде змінюватися від тепла до похолодання. Початок місяця буде по-літньому теплим, похолоднішає лише у середині жовтня. Що прогнозують синоптики

Погода в Україні восени буде приємна та тепла. Як кажуть синоптики – вересень компенсує холод у травні. Початок осені буде теплим по-літньому і холод прийде лише у середині жовтня.

Такий прогноз дала кліматолог Світлана Бойченко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Економічні новини.

Погода восени – що прогнозують синоптики для українців

«Початок місяця буде по-літньому теплим, температура в середньому +26-27 градусів. Але потім розпочнеться поступове зниження, і до кінця вересня небо затягнеться дощовими хмарами», — прогнозує Бойченко.

Жовтень буде з дощами та вітрами. У першій половині місяця прийде «бабине літо» і тепло затримається надовго.

«Два тижні ртутний стовпчик термометра може триматися вдень на позначці +18 градусів. І лише до кінця жовтня він опуститься до +10 та +7 градусів. У західних та північних областях буде прохолодніше, у південних – часом тепліше», – розповіла кліматолог.

Листопад буде звичайним – вологим та холодним. У середині місяця можливий перший сніг — мокрий і пластівцями. У більшості регіонів триматиметься плюсова температура, тож сніг не затримається. А перші мінуси прийдуть лише наприкінці листопада.

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За книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, яку він залишив після своєї смерті із прогнозом погоди до 2030 року, перша декада вересня буде ясною та теплою. Середина місяця з невеликими дощами, а після 20 вересня буде прохолодно, із мінливою хмарністю.

Жовтень розпочнеться з дощів, але вже з 4-го числа прийде тепло, яке протримається до середини місяця. Потім різко похолодає, а наприкінці місяця можливі дощі, заморозки та навіть мокрий сніг.

Листопад буде похмурим, з великою кількістю дощів, нічними заморозками та низькою температурою вдень.

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