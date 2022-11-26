Погода може вплинути на хід війни на сході – що кажуть військові

Речник ОК «Схід» Сергій Череватий розповів, як погодні умови можуть вплинути на хід війни на сході

Бахмутський та авдіївський напрямки є найважчими на фронті, та на ситуацію там можуть неабияк вплинути погодні умови, погіршення яких пригальмує роботу ЗСУ та атаки ворожих сил. Про це розповів речник ОК “Схід” Сергій Череватий під час телемарафону, передає NNS

“Безперечно, якщо будуть великі дощі, туман та сльота – це дуже сильно пригальмує атакуючі дії будь-якої сторони, відповідно на бахмутському та авдіївському напрямку це призупинить атаки росіян”, – зазначив Череватий.

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При погіршенні погодних умов першою перестає працювати колісна техніка – БТРи та автомобільна техніка, яка підвозить боєприпаси, пояснив він. Та згодом важко стане працювати і гусеничній техніці – танкам та БМП. А саме вони відіграють дуже важливу роль на фронті для сторони, яка проводить атаку.

“Тому, безсумнівно, це (погіршення погодних умов, – ред.) може вплинути і дуже серйозно на хід бойових дій”, – підсумував Череватий.

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