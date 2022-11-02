Перший заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, генерал-лейтенант Михайло Забродський заявив, що на хід війни найближчим часом можуть вплинути три фактори.

Це – втрата або залишення російськими загарбниками оперативного плацдарму на правому березі Дніпра, наземна операція з території білорусі та зимовий період.

Про це Забродський повідомив в колонці для Укрінформу, передає NNS.

За його словами, кожен із названих факторів має свою вагу і свої особливості. Так, відхід росіян з плацдарму в районі міста Херсон є логічним і навіть доцільним, враховуючи неможливість ворога забезпечувати військове угруповання чисельністю у 18-20 тисяч та повноцінне функціонування окупаційної адміністрації обласного центру.

Крім того, створення окупантами плацдарму повинно мати сенс, щоб “не повторювати російські інформаційні мантри про можливий скорий наступ на Миколаїв і Одесу”. Для вирішення завдань такого масштабу у російської сторони немає ані сил, ані засобів, а головне – впевненості в успіху і бажання, вважає Забродський.

Третя причина полягає у безспірній оперативній вигоді для противника побудувати оборону саме на лівому березі річки Дніпро. Адже це дозволить зашкодити економічному використанню Україною Дніпра в нижній течії як транспортного маршруту та гарантовано контролювати гідроспоруди Північнокримського каналу.

Крім того, Забродський переконаний, що не можна нехтувати загрозами з боку білорусі.

«Повністю усунути стратегічну загрозу наземного вторгнення з території Республіки Білорусь домовленостями і неоднозначними заявами з боку самопроголошеного президента, на жаль, неможливо. Тож, імовірність появи ще одного фронту протяжністю до тисячі кілометрів продовжує поставати серйозним викликом для нашої країни», наголосив Забродський.

Коментуючи вплив зимового періоду на перебіг бойових дій Забродський зазначив, що вимушена імовірна стратегічна пауза до кінця цієї пори року буде вельми корисною для обох сторін.

«Використання двох-трьох зимових місяців для поповнення, формування і підготовки військ до подальших дій також є цілком логічним. Зазначене ніяким чином не означає припинення бойових дій або прогнозоване деякими експертами заморожування конфлікту в поєднанні з політичним тиском або схилянням українського керівництва до перемовин на російських умовах», зазначив Забродський.

Він також вважає, що цей час потрібен російському командуванню, аби планово використати всі переваги розгорнутої майже два місяці тому часткової мобілізації. За умови диспропорції в кількості озброєння, військової техніки та кількості підготовленого і мотивованого особового складу, тривале за мірками воєнного часу навчання є єдиним способом забезпечити фронт новими порціями контрактного гарматного м’яса.

Забродський не назвав плани та наміри ЗСУ, однак підкреслив, що варто серйозно проаналізувати імовірний розвиток стратегічної ситуації.