Погода в Україні різко зміниться до кінця червня – прогноз на 10 днів

Погода в Україні до кінця червня готує чергові контрасти – від похолодання до спеки. Прогноз погоди на 10 днів

Погода в Україні різко зміниться. Після недавнього відчутного похолодання вже на початку наступного тижня повернеться спека, потім знову температура повітря “просяде”, після чого стовпчики термометрів полізуть за +30 вже до наступних вихідних, тобто до перших чисел липня.

Яка погода буде в Україні в найближчі 10 днів Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Погода 24 червня

Як зазначають синоптики, цієї п’ятниці погодну картину в Україні визначатимуть циклон на лівобережній, південній та частині центральній частинах країни з опадами та шквалами, та антициклон – у західних, північних та деяких центральних областях, де буде сонячно та сухо.

За даними Укргідрометцентру, 24 червня дощі з грозами, в окремих районах град та шквали до 20 м/с очікуються у південних, східних, більшості центральних областей.

Температура повітря вдень у середньому становитиме +21… +26 градусів, у нічний час від +11 до +15 градусів (в Одеській області до +18 градусів).

Погода на вихідних

У суботу та неділю, 25 і 26 червня, стовпчики термометрів підвищуватимуться, особливо на заході України, а опади у вигляді дощів і гроз залишаться переважно на півдні, сході та у центрі країни.

Погода наступного тижня: спека – прохолодно і знову жарко

Понеділок і вівторок, 27 і 28 червня – спека. Температура повітря в середньому буде +30 градусів і вище, а на Закарпатті – до +37 градусів. Трохи “свіжіше” буде в південних областях, де опади збережуться.

У середу, 29 червня, стовпчики термометрів залишаться приблизно на тих же високих значеннях, але дощі доберуться і до західних областей, йдеться в прогнозі на Gismeteo.

У четвер, 30 червня – різке зниження температури повітря. Стовпчики термометрів опустяться до +24 градусів вдень. Опади збережуться.

Після цього температурного “просідання” вже у п’ятницю, і всі наступні вихідні (1-3 липня) буде тепло, і навіть місцями спекотно – тиждень закінчиться з показниками за +30 градусів. Опади стихнуть.

Погода до кінця червня в різних містах

Київ:

Харків:

Львів:

Одеса:

Дніпро:

Херсон:

Черкаси:

Луцьк:

Чернігів:

Миколаїв:

Луганськ:

Запоріжжя:

Ужгород:

Полтава: