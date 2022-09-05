Податкова знижка на оренду житла для переселенців – як оформити і хто має на неї право

Внутрішнім переселенцям, які тимчасово переїжджають до інших регіонів України, належить податкова знижка на оренду житла від держави. За якої умови це можливо і як оформити

Податкову знижку на оренду житла можна отримати, якщо громадянин ще не отримує додаткові бюджетні виплати для покриття витрат на проживання.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Які документи подати переселенцю, щоб отримати знижку на оренду

Для реалізації права на податкову знижку внутрішні переселенці мають надати:

декларацію про майнове становище та доходи за звітний (податковий) рік;

копію довідки про взяття на облік ВПО;

копію договору оренди житла;

платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт оплати;

заяву, у якій зазначено відомості про відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

Додатковими документами, що підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки, може бути Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних та міських райдержадміністрацій щодо адресної допомоги для покриття витрат на проживання.

Щоб отримати податкову знижку, внутрішньо переміщені особи повинні довести, що вони не мають власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої за межами тимчасово окупованої території України.

Розмір знижки на оренду не може перевищувати з розрахунку на календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, тобто 180 тисяч гривень.

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