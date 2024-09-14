Чоловік хотів незаконно потрапити до Польщі, але напився і заснув у автобусі. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДПСУ.

Порушник мав намір дістатися через Словаччину до Польщі, де проживає його батько, та не мав законних підстав для виїзду. Тому він півроку розробляв план і маршрут руху, згідно якому й діяв.

План був надійний, але… – чоловік хотів незаконно потрапити до Польщі, але проспав зупинку

Чоловік мав дістатися Буковеля, а звідти автобусом доїхати до Ужгорода, зійти перед пунктом пропуску і поза ним перейти на територію Словаччини.

Все закінчилося в автобусі.

«Для хоробрості» порушник вирішив хильнути і трохи “перебрав”. Розбудили його прикордонники на паспортному контролі.

Чоловіка затримали.

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