Держприкордонслужба затримала чоловіка, який переодягнувся у військову форму й намагався незаконно перетнути кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передають “Новини України – НСН”.
ДПСУ затримала чоловіка, який намагався незаконно втекти за кордон у “пікселі”
Чоловік позичив військову форму у друга, щоб уникнути додаткових перевірок.
“Також цей чоловік виявився фігурантом двох кримінальних проваджень – “крадіжки” та “нанесення тяжких тілесних ушкоджень”. Його затримали прикордонники за півкілометра до кордону при спробі подолати загороджувальний паркан.
Він намагався втекти з країни, щоб уникнути відповідальності за вчинені ним у місті Ужгород декілька кримінальних правопорушень”,– йдеться в повідомленні.
Позичив форму у друга – ДПСУ затримала чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон у “пікселі”
Як ми розповідали раніше, 29-річна мешканка Вінниччини допомагала ухилянтам втекти за кордон за гроші. Злочинну схему викрили правоохоронці Харківщини.
Мешканка с. Андрушівка Вінницької області, яка має другу групу інвалідності, розміщувала оголошення в групі у соціальній мережі «Facebook» з метою укладання фіктивного шлюбу з чоловіками для уникнення ними мобілізації з подальшим виїздом за кордон.
Вона самостійно приїжджала з Вінниччини до «клієнтів» для оформлення «шлюбу» за місцем їх проживання.
За таку «послугу» жінка оголошувала ухилянтам суму у розмірі 5000 доларів США.
Правоохоронці викрили жінку у Харкові після укладення фіктивного шлюбу з черговим «клієнтом».
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