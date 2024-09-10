Держприкордонслужба затримала чоловіка, який переодягнувся у військову форму й намагався незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передають “Новини України – НСН”.

ДПСУ затримала чоловіка, який намагався незаконно втекти за кордон у “пікселі”

Чоловік позичив військову форму у друга, щоб уникнути додаткових перевірок.

“Також цей чоловік виявився фігурантом двох кримінальних проваджень – “крадіжки” та “нанесення тяжких тілесних ушкоджень”. Його затримали прикордонники за півкілометра до кордону при спробі подолати загороджувальний паркан. Він намагався втекти з країни, щоб уникнути відповідальності за вчинені ним у місті Ужгород декілька кримінальних правопорушень”,– йдеться в повідомленні.

Позичив форму у друга – ДПСУ затримала чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон у “пікселі”

Як ми розповідали раніше, 29-річна мешканка Вінниччини допомагала ухилянтам втекти за кордон за гроші. Злочинну схему викрили правоохоронці Харківщини.

Мешканка с. Андрушівка Вінницької області, яка має другу групу інвалідності, розміщувала оголошення в групі у соціальній мережі «Facebook» з метою укладання фіктивного шлюбу з чоловіками для уникнення ними мобілізації з подальшим виїздом за кордон.

Вона самостійно приїжджала з Вінниччини до «клієнтів» для оформлення «шлюбу» за місцем їх проживання.

За таку «послугу» жінка оголошувала ухилянтам суму у розмірі 5000 доларів США.

Правоохоронці викрили жінку у Харкові після укладення фіктивного шлюбу з черговим «клієнтом».

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