Після війни в Україні ветеранів розділять на категорії: що відомо

Після війни ветеранів в Україні розділять на категорії. Про це розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна

Після перемоги в Україні з’являться дві категорії ветеранів – захисники і годувальники. Перші продовжать займатися військовою справою, інші – повернуться до мирного життя та відбудови економіки.

Про це розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Нам, як державі, важливо змодерувати процес таким чином, щоб перехід від захисника до годувальника був плавним і комплексним, і людина отримала інструменти для свого розвитку”, – наголосила Юлія Лапутіна.

За її словами, це, зокрема:

отримання нової цивільної освіти;

психологічна реабілітація;

розвиток ветеранського підприємництва.

“Після перемоги ми маємо бути готовими прийняти другий фронт – економічний. І зробити так, щоб наші захисники, які підуть у цивільний сектор, розвивали економіку України, а ми їх підтримували і надавали для цього відповідні інструменти”, – додала вона.

За словами міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, в Україні після закінчення війни значно збільшиться кількість ветеранів. За попередніми даними, кількість громадян з цієї категорії може вирости до 5 млн осіб.

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