Підсумкове оцінювання школярів наприкінці навчального року в умовах війни

Міністерством освіти і науки надані роз’яснення як будуть проводити підсумкове оцінювання школярів наприкінці цього навчального року

Відповідні рекомендації рекомендації щодо окремих питань завершення навчального року затверджені наказом Міносвіти. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті osvita.ua

Рекомендації містять поради щодо проведення школами семестрового і річного оцінювання учнів.

Зокрема, семестрове оцінювання за ІІ семестр, в залежності від ситуації, може здійснюватися за результатами тематичного оцінювання, поточного оцінювання або підсумкового оцінювання за ІІ семестр, що може здійснюватися, у тому числі, у вигляді письмової контрольної роботи, онлайн тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо.

Окрім того, МОН пропонує враховувати результати навчання школярів з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у закладах позашкільної освіти.

При здійсненні оцінювання за ІІ семестр учителям рекомендовано зараховувати всі оцінки, які отримав учень упродовж цього семестру незалежно від місця навчання. Це може бути будь-який заклад загальної середньої освіти, зокрема й приватні заклади освіти, в Україні чи за її межами.

Школи, у яких учні навчалися тимчасово, можуть видавати їм інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання.

В окремих випадках (відсутність результатів оцінювання з об’єктивних причин) оцінювання за ІІ семестр учнів 5-8 та 10 класів може здійснюватись не за 12-бальною шкалою, а «зараховано»/«не зараховано».

Річне оцінювання школярів рекомендовано здійснювати на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

Річна оцінка не обов’язково має бути середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. Під час виставлення річної оцінки мають враховуватися динаміка особистих результатів навчання учня з предмета та сформованість уміння застосовувати набуті знання.

У 1-4 класах підсумкова оцінка за рік визначатиметься з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату та спостережень вчителя за учнями.

За відсутності в учнів з числа тимчасово переміщених осіб та з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання може здійснюватись за результатами ІІ семестру.

За відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за ІІ семестр річне оцінювання може здійснюватись за результатами І семестру з урахуванням поточного оцінювання в ІІ семестрі.

Окрім того, для проведення семестрового та річного оцінювання здобувач освіти може надати інформацію з електронного журналу та щоденника, у тому числі електронного, за попереднім місцем навчання.

У разі відсутності результатів річного оцінювання після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень матиме право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання.

Завершення навчального року в школах цьогоріч — МОН

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