Російське військове командування намагається віднайти в Україні розташування українських бомбардувальників після операцій Сил оборони в окупованому Криму. Для цього зокрема у ніч проти 15 вересня атакували дронами Хмельниччину

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемаратону «Єдині новини».

Про це повідомляє НСН з посиланням на hromadske.ua.

«Хмельниччина атакована — ми розуміємо, що шукає ворог. Шукають, де командувач сховав наші бомбардувальники, мабуть, після тих подій, які відбувалися нещодавно у нашому морі біля Криму», — сказав Ігнат.

Він зазначив, що українські військові розуміють, що окупанти намагаються атакувати та які у них цілі. Ігнат наголосив, що ударні дрони типу Shahed — це «серйозна зброя, яка летить точно, далеко», тому ворог планує ці атаки виважено.

Під час останньої атаки армія РФ шукала розташування українських бомбардувальників – Ігнат

«Не треба думати, що це все спонтанно відбувається. У ворога є певне стратегічне завдання […] Не варто говорити, що дрон — це щось менше, слабше за ракету. Якщо баражуючий боєприпас влучає точно в уразливе місце, то наслідки можуть бути серйозними. Саме тому сьогодні нарощуються усі засоби, які здатні знищувати ці дрони», — сказав Ігнат.

Як відомо, у ніч проти 15 вересня російські війська атакували Україну 17 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона збила усі повітряні цілі. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що дронам за різними маршрутами рухалися в напрямку Хмельницької області.

Операції в Криму

В міноборони росії заявили, що вночі проти 13 вересня українські військові вдарили ракетами по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе (відомому як «Севморзавод») в окупованому Севастополі, пошкодивши два кораблі. Портал «Мілітарний», опираючись на супутникові знімки, зазначає, що на момент атаки в сухому доці перебували великий десантний корабель проєкту 775 та підводний човен, імовірно, проєкту 877/636.

Уранці 14 вересня лунали вибухи поблизу тимчасово окупованої Євпаторії. російське Міністерство оборони заявило про атаку безпілотників. Як стало відомо, військова контррозвідка СБУ та Військово-морські сили ЗСУ провели там унікальну спецоперацію.

Джерела hromadske розповіли, що за її результатами вдалося уразити російський комплекс протиповітряної оборони «Тріумф» вартістю 1,2 млрд доларів.

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