Пенсійний фонд України (ПФУ) у березні проводить перерахунок страхових виплат. Стало відомо, кого торкнеться підвищення

Допомогу підвищать постраждалим внаслідок нещасних випадків на виробництві або має професійні захворювання.

Про це повідомляє НСН, посилаючись на інформацію ПФУ.

Крім того, підвищення торкнеться виплат, які одержують сім’ї померлих працівників.

Згідно з повідомленням, це рішення було ухвалено, щоб врахувати інфляцію та зростання середньої зарплати по країні. За планами чиновників це дозволить збільшити розмір виплат на 7,96% згідно з коефіцієнтом індексації, встановленим урядом.

Перерахунок страхових виплат – хто отримає надбавку 1500 гривень у березні

Перерахування провадиться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати (7 100 грн. х 4 = 28 400 грн.). Розмір підвищення у 2024 році не може бути нижчим за 100 гривень і вищим за 1500 гривень.

Раніше мі повідомляли, що в разі смерті пенсіонера, його близькі можуть отримати допомогу на поховання пенсіонера.

Розмір допомоги на поховання пенсіонера буде залежати від його статусу.

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

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