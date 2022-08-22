Пенсії в Україні: що планує влада на випадок затяжної війни

Незважаючи на війну та великі проблеми з наповненням бюджету, пенсії в Україні будуть виплачувати. Стало відомо, що планує влада на випадок затяжної війни

Українцям будуть виплачувати пенсії під час війни. Водночас, можливі затримки виплат, і невідомо, чи будуть вони індексуватись у наступному році. Крім того, у Мінсоцполітики не відмовились від впровадження накопичувальної пенсії. А якщо війна затягнеться, то уряд буде змушений вдатись до зрівняння пенсій.

Про такі плани влади розповіла журналістка Катерина Котенкова. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

До кінця 2022 року українців чекає ще два підвищення пенсії: у жовтні і в грудні. Водночас плани на наступний рік ніхто з уряду зараз озвучувати не готовий. Але пенсії будуть.

“Соціальні витрати, в тому числі і пенсії, будуть на другому місці вже після оборони у держбюджеті на 2023”, – написав у своєму Telegram-каналі прем’єр Денис Шмигаль.

Водночас щодо можливого підвищення пенсійного віку, чого так побоюються українці, у влади планів наразі немає. Його й так уже фактично підвищують – через збільшення вимог до страхового стажу, зауважила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

Уряд також має намір продовжувати практику підвищення пенсій через вікові надбавки для пенсіонерів. Зокрема, хочуть із наступного року розпочати доплати вже для 65-річних громадян. Щоправда, зараз ніхто не може поручитись, що ці плани будуть втілені, адже в країні іде війна.

Так само у прямій залежності від війни, а точніше від її завершення, і плани уряду щодо впровадження накопичувальної пенсії. Якщо війна закінчиться вже в наступному році (про нинішній рік чомусь ніхто не говорить, – авт.), то впровадження накопичувальної пенсій розпочнеться вже в 2024.

“Вона (накопичувальтна пенсія, – авт.) не зможе створити для людини якогось великого накопичення. Але це дасть можливість потроху запускати всі процеси заробляння коштів. Дуже важливе завдання – зберегти гроші. Щоб вони мали можливість бути виплаченими, коли людина досягне пенсійного віку. Щоб їх примножити, принаймні, на рівень інфляції”, – цитує журналістка очільницю Мінсоцполітики.

Про зрівняння пенсій

Питання про можливе зрівняння пенсій, мабуть, найболючіше. Натяки, що таке цілком реально, які час від часу виникають у навколовладних колах, незміно викликають збурення серед пенсіонерів.

“Порушується питання зрівняння виплат пенсіонерам в разі, якщо війна затягнеться. Це було таке болюче питання. Люди дуже нервували, коли з’явилась ця інформація. Пенсії, які зараз виплачуються за солідарною системою, вони можуть порівняти для всіх одержувачів. Із мінімальними відмінностями від людини до людини. Але поки що жодних рішень уряд не приймав, – зауважила Катерина Котенкова, додавши від себе: – Це було би справедливо. Я так вважаю”.

Тобто, розмови стосовно зрівняння пенсій усе ж точаться в уряді. Ніхто не обіцяє, що цього точно не станеться. Ну і, звісно, цілком зрозуміло, що не нижчі пенсії підтягуватимуть до вищих, а зовсім навпаки.

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