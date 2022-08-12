Надбавки до пенсії “дітям війни“ – що враховується під час нарахування

Пенсіонерів, які народилися в Україні в роки Другої світової війни, називають “діти війни”. За законом вони отримують надбавки до пенсії у розмірі 66,43 грн щомісяця. Проте цю суму до пенсії додають не всім. У Пенсійному фонді розповіли, що враховується під час нарахування пенсії “дітям війни”

Один із пенсіонерів розповів про свою ситуацію у листі редакції “На пенсії”. За словами чоловіка, він вийшов на пенсію у 2005 році, маючи за спиною 19 років наднормативного стажу, але надбавку за “надстаж” і як “дитина війни” він так і не отримує.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Пенсіонеру порадили звернутися до Пенсійного фонду. Можливо, надбавка у розмірі 66,43 грн входить у розмір пенсії, але він про це не знає.

За законом ” діти війни ” мають отримувати надбавки. Багато людей вимагають виплат через суд за попередні роки, і Пенсійному фонду доводиться виконувати рішення суду та виплачувати гроші пенсіонерам.

Варто враховувати, що надбавки за понаднормовий стаж встановлюють до звичайних пенсій за віком, і її отримують не всі категорії громадян. Наприклад, військовослужбовцям, держслужбовцям, науковцям та чорнобильцям така надбавка не належить.

Як розраховують надбавку за понаднормовий стаж?

Розмір надбавки за кожний рік понаднормативного стажу дорівнює 1% від розміру розрахункової пенсії. Проте вона не має перевищувати 1% від розміру мінімальної пенсії за віком. Ну а оскільки практично всі пенсії або вище, або рівні мінімальної, то і, як правило, надбавка за кожен наднормативний рік дорівнює 1% від мінімальної пенсії. А мінімальна пенсія, у свою чергу, дорівнює прожитковому мінімуму для громадян непрацездатного віку. На сьогоднішній день він дорівнює 2027 гривень.

Українці із понаднормовим стажем роботи, мають право на щомісячну доплату до пенсії: як її розраховують