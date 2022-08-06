Українці із понаднормовим стажем роботи, мають право на щомісячну доплату до пенсії: як її розраховують

Українці, які мають понаднормовий стаж роботи, мають право на щомісячну доплату до пенсії. Як розраховують її розмір

Надбавка до пенсії залежить від величини понаднормового стажу, а також від розрахункової пенсії, яка була призначена при виході на заслужений відпочинок. У ПФУ роз’яснили, хто має право на таку надбавку до пенсії та як її рахують. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Що таке понаднормовий стаж?

Понаднормовим вважається страховий стаж, який перевищує 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Тобто, якщо у жінки, наприклад, є 36 років страхового стажу, то у неї є 6 понаднормових років, і за кожен такий рік їй належить надбавка до пенсії. А от якщо такий самий стаж є у чоловіка, то йому доплачуватимуть лише за 1 рік понаднормової роботи.

Однак є ще один нюанс. Якщо пенсію було призначено до 1 жовтня 2011 року, і з того часу пенсіонер ніде не працював, і йому не перераховували пенсію з урахуванням іншої зарплати, то для таких пенсіонерів понаднормовим вважається стаж понад 25 років у чоловіків та понад 20 років у жінок.

Як розраховують надбавку за понаднормовий стаж?

Розмір надбавки за кожний рік понаднормового стажу дорівнює 1% від розміру розрахункової пенсії. Проте вона не має перевищувати 1% від розміру мінімальної пенсії за віком. Ну. а оскільки практично всі пенсії або вище, або рівні мінімальній, то і, як правило, надбавка за кожен понаднормовий рік дорівнює 1% від мінімальної пенсії. А мінімальна пенсія, у свою чергу, дорівнює прожитковому мінімуму для громадян непрацездатного віку. Зазвичай прожитковий мінімум підвищують кожні півроку. Наприклад, зараз він дорівнює 2027 грн.

Приклад розрахунку надбавки

Наприклад, є жінка-пенсіонерка з 45 роками та 7 місяцями загального страхового стажу і пенсією 2800 гривень. Оскільки її пенсія перевищує мінімальну (2027 грн), то й розрахунки будуть проводити не за її пенсією, а за мінімальною. Тобто за кожен рік понаднормового стажу їй доплачуватимуть 20,27 грн.

При цьому вона має 15 повних років понаднормового стажу. Таким чином її надбавка до пенсії вважається так: 20,27 х 15 = 304,05 грн.

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