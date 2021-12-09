Ощадбанк закликав громадян забрати пластикові картки у відділеннях

Державний Ощадбанк закликав громадян України звернутися за першої можливості до відділень фінустанови та забрати свої нові банківські картки

В Ощадбанку ухвалили рішення знову продовжити термін дії пластикових карток українських пенсіонерів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Громадяни цієї категорії з різних причин не мають змоги забрати перевипущені пластикові картки. Термін дії колишніх банківських карток Ощадбанку для ВПО закінчився в період з 2020 по 2021 р., однак українці не можуть їх перевипустити, оскільки виникли труднощі з перетином лінії розмежування в зоні ООС.

Проте Пенсійний фонд продовжує щомісяця перераховувати на рахунки переселенців їхні пенсійні виплати. У свою чергу, в Ощадбанку знову вирішили продовжити термін дії карток ВПО. Про це повідомила начальник філії Донецького обласного управління Ощадбанку Світлана Івенко.

Внутрішньо переміщеним особам для отримання карток Ощадбанку слід записатися в електронну чергу та погодити візит до відділення. Зробити це можна за телефоном: 0-800-210-800, через чат-бот додатків Telegram та Messenger або на сайті Ощадбанку.

“По можливості, зверніться до відділень банку і отримайте свої карти. Вони вже перевипущені, доставлені і чекають на вас”, – звернулася до клієнтів начальник філії Донецького обласного управління Ощадбанку.

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