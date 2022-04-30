Ощадбанк попереджає клієнтів про шахрайські листи – чим це загрожує

Ощадбанк попереджає про шахрайські листи, які отримують клієнти на електронні скриньки про нібито надходження платежу на рахунок

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті internet.ua

Про випадки отримання шахрайських листів повідомляє пресслужба Ощадбанку

“У листах міститься фішингове посилання для перегляду деталей операції, за яким у жодному разі не можна переходити! Шахраї таким чином намагаються отримати незаконний доступ до конфіденційних даних клієнта, а це може загрожувати втратою коштів з рахунку”, – застерігають у фінустанові.

Ощадбанк просить клієнтів бути пильними та дотримуватись правил фінансової безпеки, а разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень телефонувати до контакт-центру банку.

Якщо отримаєте підозрілі листи, дзвінки або SMS-повідомлення, телефонуйте до Контакт-центру Ощадбанку за номером телефону: 0 800 210 800.

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