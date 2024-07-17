Військовозобов’язані українці повинні були оновити свої дані. Чи можуть з 17 липня штрафувати жінок, які не зробили цього.

Жінок, які мають стати на військовий облік, але не зробили цього або не оновили дані можуть штрафувати з 17 липня.

Про це йдеться у Кодексі про адміністраційні правопорушення, повідомляють “Новини України – НСН”.

Ця вимога стосується медичних працівників та фармацевтів Без оновлення даних такі жінки не зможуть працевлаштуватися.

Розмір штрафу складає від 17 000 до 25 500 грн.

Оновлення даних у ТЦК – чи можуть з 17 липня штрафувати жінок, які цього не зробили

Нагадаємо, щоб стати на облік, в ТЦК треба надати:

заяву про взяття на облік;

паспорт або ID-картку;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідку з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотокартки 3×4.

Як ми розповідали раніше, з 17 липня в Україні діють нові правила перетину кордону для військовозобов’язаних. Набрали чинності норми 17 пункту постанови Кабінету Міністрів № 560 від 16 травня 2024 року.

Починаючи з 00:00 17 липня, при перетині державного кордону України на виїзд, прикордонники перевіряють військово-облікові документи у всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років

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