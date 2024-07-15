До 16 липня військовозобов’язані чоловіки в Україні повинні зробити оновлення даних в ТЦК. Чи означає це, що всі вони будуть автоматично мобілізовані?

Оновлення даних військовозобов’язаними не означає автоматичну мобілізацію.

Про це розповів директор Департаменту кадрової політики МОУ Марк Андрусяк, передають “Новини України – НСН” з посиланням на Міноборони.

“На сьогодні з інформацією, що в нас вже є, оновили свої дані близько 3 млн громадян. Потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані будуть призвані на військову службу”, – констатував Андрусяк.

Зазначається, що оновлення дааних створене для справедливого підходу, щоб всі військозобов’язані знаходились на військовому обліку.

Оновлення даних в ТЦК – чи означає це автоматичну мобілізацію військовозобов’язаних

Новий закон про мобілізацію в Україні

Новий закон про мобілізацію в Україні набув чинності з 18 травня. Згідно закону, всі військовозобов’язані чоловіки повинні оновити свої облікові дані.

На цю процедуру було відведено два місяці, до 16 липня. Якщо військовозобов’язаний не встигне оновити дані до 16 липня, будуть виписані штрафи – від 17 000 до 25 500 гривень. При цьому автоматичних трафів для всіх, хто не оновить свої військово-облікову інформацію в Україні не передбачено.

Варто зазначити, що за даними на 12 липня 2,7 млн ​​українців використали додаток “Резерв+” для оновлення даних. Оновити дані можна також у ТЦК та СП або у ЦНАПі.

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