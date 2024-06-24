В електронному реєстрі “Оберіг” зберігаються дані про військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Ці дані потрібні для ведення військового обліку. Що робити, якщо в реєстрі вказані некоректні дані.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук, передають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Що робити, якщо у базі “Оберіг” вказані некоректні дані

“Якщо у базі “Оберіг” вказані некоректні дані, необхідно подати письмову заяву до територіального центру комплектування з проханням виправити помилку”, – пояснює юрист.

Для цього потрібно прийти у ТЦК з документами, які підтверджують правильність даних. Працівники територіального центру комплектування мають виправити помилки у персональній інформації.

У базі “Оберіг” вказується ПІБ особи, місце проживання, дата народження, сімейний стан, освіта, місце роботи, паспортні дані, номер ІПН, військово-облікова спеціальність, звання тощо. Доступ до роботи з реєстром мають кваліфіковані оператори.

Оновлення даних – як діяти, якщо у базі “Оберіг” вказані некоректні дані

Яка відповідальність за некоректні дані у базі для громадян

“Якщо некоректні дані у базі “Оберіг” не є виною громадянина, то він не несе за це відповідальність. Однак варто вчасно звернутися для виправлення помилок, щоб уникнути можливих непорозумінь”, – радить Франчук.

Некоректні дані можуть призвести до:

неправильного виклику до ТЦК. Наприклад, громадянина можуть викликати як призовника, хоча він має відстрочку або звільнення

можливих юридичних непорозумінь. Наприклад, військовозобов’язаному можуть приписати ухилення від призову

“Не підписуйте нічого, не ознайомившись з документами. Записуйте усі контакти з працівниками ТЦК – це може бути корисним у разі оскарження їхніх дій”, – говорить юрист.

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