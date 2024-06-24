В електронному реєстрі “Оберіг” зберігаються дані про військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Ці дані потрібні для ведення військового обліку. Що робити, якщо в реєстрі вказані некоректні дані.
Про це розповів юрист Дмитро Франчук, передають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.
Що робити, якщо у базі “Оберіг” вказані некоректні дані
“Якщо у базі “Оберіг” вказані некоректні дані, необхідно подати письмову заяву до територіального центру комплектування з проханням виправити помилку”, – пояснює юрист.
Для цього потрібно прийти у ТЦК з документами, які підтверджують правильність даних. Працівники територіального центру комплектування мають виправити помилки у персональній інформації.
У базі “Оберіг” вказується ПІБ особи, місце проживання, дата народження, сімейний стан, освіта, місце роботи, паспортні дані, номер ІПН, військово-облікова спеціальність, звання тощо. Доступ до роботи з реєстром мають кваліфіковані оператори.
Оновлення даних – як діяти, якщо у базі “Оберіг” вказані некоректні дані
Яка відповідальність за некоректні дані у базі для громадян
“Якщо некоректні дані у базі “Оберіг” не є виною громадянина, то він не несе за це відповідальність. Однак варто вчасно звернутися для виправлення помилок, щоб уникнути можливих непорозумінь”, – радить Франчук.
Некоректні дані можуть призвести до:
- неправильного виклику до ТЦК. Наприклад, громадянина можуть викликати як призовника, хоча він має відстрочку або звільнення
- можливих юридичних непорозумінь. Наприклад, військовозобов’язаному можуть приписати ухилення від призову
“Не підписуйте нічого, не ознайомившись з документами. Записуйте усі контакти з працівниками ТЦК – це може бути корисним у разі оскарження їхніх дій”, – говорить юрист.
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