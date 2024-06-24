Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоТехнології

Оновлення даних – як діяти, якщо у базі “Оберіг” вказані некоректні дані

Автор -
Журналіст
Оновлення даних – як діяти, якщо у базі "Оберіг" вказані некоректні дані

В електронному реєстрі “Оберіг” зберігаються дані про військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Ці дані потрібні для ведення військового обліку. Що робити, якщо в реєстрі вказані некоректні дані.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук, передають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Що робити, якщо у базі “Оберіг” вказані некоректні дані

“Якщо у базі “Оберіг” вказані некоректні дані, необхідно подати письмову заяву до територіального центру комплектування з проханням виправити помилку”, – пояснює юрист.

Для цього потрібно прийти у ТЦК з документами, які підтверджують правильність даних. Працівники територіального центру комплектування мають виправити помилки у персональній інформації.

У базі “Оберіг” вказується ПІБ особи, місце проживання, дата народження, сімейний стан, освіта, місце роботи, паспортні дані, номер ІПН, військово-облікова спеціальність, звання тощо. Доступ до роботи з реєстром мають кваліфіковані оператори.

Оновлення даних – як діяти, якщо у базі “Оберіг” вказані некоректні дані

Оновлення даних – як діяти, якщо у базі

Яка відповідальність за некоректні дані у базі для громадян

“Якщо некоректні дані у базі “Оберіг” не є виною громадянина, то він не несе за це відповідальність. Однак варто вчасно звернутися для виправлення помилок, щоб уникнути можливих непорозумінь”, – радить Франчук.

Некоректні дані можуть призвести до:

  • неправильного виклику до ТЦК. Наприклад, громадянина можуть викликати як призовника, хоча він має відстрочку або звільнення
  • можливих юридичних непорозумінь. Наприклад, військовозобов’язаному можуть приписати ухилення від призову

“Не підписуйте нічого, не ознайомившись з документами. Записуйте усі контакти з працівниками ТЦК – це може бути корисним у разі оскарження їхніх дій”, – говорить юрист.

Ще новини України: Оновлення даних в ТЦК – чи треба йти виключеним з військового обліку

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×