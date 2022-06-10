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Онлайн-карти війни : інформація про бойові діїі в режимі реального часу

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Події російсько-української війни можна відслідковувати в режимі реального часу у будь-якій точці світу. Для цього в Україні свторили онлайн-карти війни

Після початку російського вторгнення на територію України у інтернеті з’явилося кілька порталів, де можна отримувати інформацію про перипетії війни у режимі онлайн. Про це NNS повідомляє, посилаючись на сайті Главком.

Онлайн-карти війни : інформація про бойові діїі в режимі реального часу

Так, на карті проєкту liveuamap.com, крім власне окупованих Росією територій можна практично в режимі реального часу отримати різноманітну інформацію – про обстріли українських міст, бойові дії на різних ділянках фронту, збиті російські ракети чи безпілотники, а також про перекриття доріг у прифронтових районах.

Карта на сайті deepstatemap.live, крім окупованих територій та бойових дій, показує місце розташування російських окупаційних підрозділів, а також військові об’єкти на окупованій території, які використовують рашисти.

Крім онлайн-карт, регулярно оновлюють візуальну інформацію про фронти російсько-української війни соцмережеві ресурси державних структур та громадських організацій. Так, щодня публікує оновлену карту бойових дій Telegram-канал проєкту «Ґрунт (Україна: оперативно)»

Також регулярно оновлює карти російського вторгнення до України міністерство оборони Великої Британії.

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