Окупанти збираються перевести четвертий енергоблок ЗАЕС у стан «гарячого зупину» – у чому небезпека

Російські військові збираються перевести енергоблок №4 на ЗАЕС у стан «гарячого зупину». Чому це небезпечно повідомляє НСН з посиланням на Енергоатом

Псевдокерівник станції юрій чернічук вже видав відповідне розпорядження. Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже – при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо.

При цьому, загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у «холодний зупин». А отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані «гарячого зупину» – на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації.

Український оперативний персонал, який вже понад півтора роки забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі атомного об’єкта ніяк не може вплинути на цю ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.

І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!

Як ми повідомляли раніше, науковець Володимир Борисенко розповів, до яких наслідків може призвести теракт на Запорізькій АЕС і чи зможе він зупинити контрнаступ української армії

Порівнюючи з аварією на Чорнобильській АЕС, російський теракт на Запорізькій АЕС не призведе до подібних наслідків. У зв’язку з чим, відповідний сценарій жодним чином не вплине на наступ наших воїнів.

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