Окупанти вперше після захоплення перевірили систему оповіщення на ЗАЕС – провокація чи реальна загроза?

На ЗАЕС зростає напруга. Частина російських працівників вже покинула станцію. Також окупанти вперше після захоплення станції перевірили систему оповіщення

Понад 100 працівників “Росатома”, а також українські працівники, які уклали контракти із російською компанією, покинули ЗАЕС та виїхали з міста Енергодар, у якому вона розташована. Водночас росіяни перевірили систему оповіщення станції. Вони зробили це вперше після захоплення АЕС.

Окупанти продовжують лякати світ катастрофою на Запорізькій АЕС. Минулого тижня стало відомо, що окупанти замінували ставок-охолоджувач на ЗАЕС. Тепер з’явилася інформація, що частина російських працівників вже залишили станцію.

Про це розповідає НСН

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За його словами, йдеться про близько 100 працівників “Росатому” та кількох українців, які підписали договір з окупантами. Він нагадав, що росіяни не випускають з міста українських працівників станції, які не хотіли співпрацювати з окупантами.

“5-6 тисяч працівників станції, які залишились в місті, фактично є заручниками. На роботу їм ходити не дають, бо заблокували перепустки, якщо вони не уклали контракт. І виїхати з міста в них також можливості немає”, — сказав Орлов.

Він повідомив, що у місті немає укриттів, де люди можуть сховатися від радіаційного забруднення у випадку аварії на ЗАЕС.

Тим часом 1 липня росіяни вперше після захоплення станції випробували її систему оповіщення. Про це розповів Аскад Ашурбеков – депутат Запорізької обласної ради. За його словами, це може бути як ще однією провокацією росіян, так і вказувати на реальну загрозу.

Окупанти вперше після захоплення перевірили систему оповіщення на ЗАЕС

“Ситуація дуже напружена. Триває ротація або відвід російських співробітників. Також вчора (1 липня — авт.) вони імітували проведення підготовчих дій на випадок катастрофи. Перевіряли систему оповіщення, чого не було за весь період окупації. Є багато сигналів, які показують, що ситуація може дійти до критичного рівня”, — повідомив Аскад Ашурбеков.

Ситуація на ЗАЕС: що відбувається на станції?

Про те, що окупанти почали зменшувати кількість своїх людей на території ЗАЕС, повідомила минулого тижня українська розвідка. За даними ГУР, росіяни мають від’їхати зі станції до 5 липня. А голова військової розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ все підготувала до техногенної катастрофи, замінувавши ставок, який використовують для охолодження реакторів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни можуть підірвати станцію дистанційно.

“Вони шукають формат і момент. Ми точно знаємо, що розглядався момент, як один з планів, що потім, коли станцію передадуть Україні, дистанційно зробити підрив для викиду. Коли ми отримаємо станцію, МАГАТЕ має все чітко й детально перевіряти, ну й попередити Росію, що ми знаємо про ваші ймовірні плани, і вони небезпечні для світу”, — сказав Володимир Зеленський

У разі аварії на ЗАЕС у найбільшій небезпеці опиняться чотири області України — Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська і Миколаївська. Українська влада вже готується. У кожному регіоні вже створили штаби, які займатимуться евакуацією населення. Поліція, рятувальники та лікарі отримали відповідні інструкції. Людей вивозитимуть поїздами та автобусами.

За словами президента “Енергоатома” Петра Котіна, у разі підриву Запорізької АЕС Україна може дізнатися про це лише через кілька годин. Місяць тому росіяни вимкнули автоматичну передачу даних з датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС.

Джерело: 24канал, Українському радіо,

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