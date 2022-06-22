Окупанти влаштовують витоки газу у будинках Луганська, щоб забрати усіх чоловіків до армії (відео)

Російські окупанти влаштовують витоки газу багатоповерхівках Луганська, аби вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації. Після цього забирають чоловіків до армії

Про це під час допиту в СБУ розповів військовополонений з Луганська, якого ворог мобілізував у квітні цього року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Уніан”.

“В одному з багатоквартирних будинків зробили витік газу. Жінок та дітей окремо, а потім чоловіків – забрали до автобусів”, – розповів загарбник.

За словами полоненого, він був непридатним для служби, але хронічне захворювання судин не допомогло уникнути тотальної мобілізації.

Після призову загарбник став механіком-водієм БМП. Окупанти навчили його тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.

“За першої ж нагоди “вояк” здався в полон. Каже, що не стріляв і звертається до земляків: “…ховайтеся, робіть, що хочете, але не йдіть на цю війну”. Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України”, – зазначають в СБУ.

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