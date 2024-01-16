Оформлення пенсії в Україні – який документ не є обов’язковим розповіли у ПФУ

Українці повинні надати пакет документів для оформлення пенсії за віком. Проте виявляється, що один із них не є обов’язковим

Про це розповідає НСН з посиланням на допис у Telegram-каналі ПФУ.

Які документи потрібні для оформлення пенсії

Якщо людина виходить на пенсію за віком, для оформлення потрібні:

копія паспорта

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)

трудова книжка або документи про стаж

довідка про заробітну плату

документи про надання особливого статусу особі

документи про місце проживання (реєстрації) особи

дві кольорові фотокартки 4х6

заява на виплату пенсії через банківські установи чи поштове відділення

довідка про відкриття рахунку в банку. Пенсію також можна отримувати на пошті, і про таке бажання варто окремо зазначити.

заява про призначення пенсії. Якщо ви обрали варіант оформлення офлайн, бланк надають працівниками ПФУ. Сам заявник заповнює його в момент подачі документів.

Який документ не обов’язковий для оформлення пенсії

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” говорить про те, що під час обчислення пенсії враховують заробіток людини за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.

Зарплата за цей період обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб.

Довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року є обов’язковою. Але лише у випадку, якщо людина після 1 липня 2000 року набула менш як п’ять років страхового стажу.

“В інших випадках довідка про зарплату можна надавати за бажанням людини. Наприклад, якщо в період роботи до липня 2000 року людина мала високооплачувану роботу чи якщо в цей період була робота за сумісництвом. На підставі наданих довідок про заробіток буде враховано зарплату з усіх місць роботи”, – пояснюють у ПФУ.

Варто знати: якщо виявиться, що згідно з наданою за бажанням людини довідкою зарплата є нижчою, ніж зарплата після липня 2000 року, то розмір пенсії буде обчислено без її врахування.

Довідку про зарплату видає підприємство, установа чи організація, де працювала людина, яка звертається за пенсією. Якщо цього місця роботи більше не існує, довідку про заробіток видають правонаступники цих підприємств чи архівні установи.

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