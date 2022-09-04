Одну з головних проблем російських військових в Україні озвучила розвідка Британії

Розвідка Британції назвала одну з головних проблем російських військових в Україні

Російські військові в Україні не отримують обіцяних керівництвом зарплат та премій. Це, ймовірно, залишається однією з головних проблем солдатів РФ, які погодилися воювати в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter, передає NNS

За даними британської розвідки, дохід російських окупантів складається зі “скромної” основної зарплати, різноманітної системи “бонусів” та надбавок. Проте в Росії виникли проблеми з виплатами обіцяних коштів.

“Ймовірно, це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом “спеціальної військової операції” та відвертою корупцією серед командирів”, – пояснили в розвідці.

Російське командування, крім затримок у виплаті, не забезпечує солдатів базовими речами – формою, зброєю та пайками. Це значно повпливало на бойовий дух військ РФ.

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