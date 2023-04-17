Одній категорії українців підвищили пенсії – хто отримуватиме 13 000 гривень

Особам, що брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС підвищили пенсії. Сума залежить від групи інвалідності

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, інформує НСН.

Розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, згідно з якого закону було призначено пенсію.

Ліквідаторам аварії на ЧАЕС підвищили пенсії

Від 1 березня 2023 року мінімальний розмір пенсійної виплати людям з інвалідністю, які ліквідували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, виплати не можуть бути нижчими:

для осіб з інвалідністю 1 групи – 13 376,21 грн (до 01.03.2023 – 12 993,56 грн)

для осіб з інвалідністю 2 групи – 10 700,97 грн (до 01.03.2023 –

10 394,85 грн)

для осіб з інвалідністю 3 групи – 8 025,73 грн (до 01.03.2023 –

7 796,14 грн)

Кому з українців перерахують пенсії у квітні 2023 року

Як пояснила заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак, від 1 квітня будуть перераховані виплати пенсіонерам, які працюють, — тим, хто після призначення пенсій продовжував працювати й отримав не менш ніж 24 місяців страхового стажу.

За даними Пенсійного фонду, завдяки індексації вперше в Україні середній розмір пенсійних виплат становив понад 5 тис. грн. А саме — 5 219 грн.

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