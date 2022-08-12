Через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство “Артемсіль”, яке забезпечувало 100% потреби країни. Одна з областей України готова забезпечити країну сіллю в повному обсязі

Закарпатська область може в повному обсязі забезпечити Україну технічною сіллю за пів року.

Про це заявив голова ОВА Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті LB.ua.

“Закарпаття готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні. Нарешті можемо повідомити, що на території Буштинської громади Тячівського району стартували роботи в межах інвестиційної угоди з ТОВ «КАТІОН ІНВЕСТ». Мова про кейс, котрий дозволить розробляти Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі”, – написав він

у фейсбуці.

Микита нагадав, що через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство «Артемсіль», яке забезпечувало 100% потреби країни. Саме тому для виконання окремих завдань включилося Закарпаття.

Мешканці 5 областей України, які знаходяться у зонах бойових дій, отримають додаткові виплати