Мешканці 5 областей України, які знаходяться у зонах бойових дій, отримають додаткові виплати

Додаткові виплати отримають жителі, які мешкають у зонах бойових дій. Це мешканців 5 областей України

Міністерство соціальної політики України уклало Меморандум про взаєморозуміння з Відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації Acted для надання грошової допомоги українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях або населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій, та які подали заявку на її отримання через платформу «єДопомога».

Про це повідомляє пресслужба міністерства. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«Відповідно до положень Меморандуму, підтримкою додатково до державних програм буде охоплено 10 тис. людей з числа найбільш вразливих груп з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу/місяць одноразовою виплатою на три місяці. На початковому етапі це будуть мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

«Сторони оцінили підписання Меморандуму як успішний старт подальшої довготривалої співпраці та досягли домовленостей вивчити можливості розширення напрямів спільних програм», – зазначили в Мінсоцполітики.

Раніше повідмомлялося, що понад 25 тисяч осіб не мали права на виплати 6,5 тис. грн у межах програми «єПідтримка», оскільки були працівниками бюджетних установ.

Міністерство фінансів провело верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми «єПідтримка» за період з 7 по 31 березня 2022 року, який містить інформацію щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги.

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