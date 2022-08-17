Одна з міжнародних організацій відновила виплати 6600 грн українцям: як оформити заявку

Норвезька рада у справах біженців (NRC) відновила прийом заявок на виплати 6600 грн українцям. Гроші виплачуватимуть рівними частинами протягом трьох місяців. Подати заявки на матеріальну допомогу можна дистанційно – через портал єДопомога

Норвезька рада у справах біженців (NRC) 16 серпня 2022 року підписала Меморандум про підтримку з Мінсоцполітики. Організація зобов’язалася забезпечити допомогою 20000 осіб із найбільш уразливих груп населення. Серед них – внутрішньо переміщені особи на території України; громадяни, які проживають на тимчасово окупованих та деокупованих територіях, а також особи, які проживають у населених пунктах, які перебувають у зоні активних бойових дій.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Українцям, які заповнять заявки, виплатять допомогу одразу за три місяці у сумі 6600 грн (2200*3). Анкета на допомогу є на порталі єДопомога.

У NRC з початку війни вже надали допомогу 30 тисяч постраждалим українцям і планують і надалі підтримувати найвразливіші родини в Україні.

Крім цієї організації, українці продовжують отримувати допомогу від Червоного Хреста, від Агентства ООН у справах біженців, Світової продовольчої програми ООН та інших. Усі вони виплачують однакову суму, одноразово 6600 грн (за три місяці). Щоб отримувати виплати від ООН окрему заявку подавати не потрібно. Дані отримувачів із реєстрів надає Мінсоцполітики, а про призначення допомоги громадяни дізнаються через SMS.

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