Окупанти здійснили масований обстріл України 26 серпня. В МЗС назвали 2 рішення, які можуть прийняти наші союзники для захисту України.

Пртнери України можуть прийняти два конкретних рішення, щоб допомогти швидше закінчити війну. Жодне з них не буде ескалацією, а допоможе стримати Росію.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу в Х.

Кулеба зазначив, що військові РФ атакували 15 регіонів України, внаслідок чого є є загиблі та поранені. Також глава МЗС повідомив про удари по критично важливих об’єктах цивільної інфраструктури та енергосистемі.

“Росія продовжує вести боягузливу війну проти цивільного населення, що є воєнним злочином. Російські атаки не мають жодного виправдання. Вони мають бути рішуче засуджені та зустрінуті відчутними діями з боку міжнародного співтовариства.”, – наголосив Кулеба.

Обстріл України 26 серпня – Кулеба назвав два конкретні рішення від партнерів для захисту країни

Які 2 конкретні рішення можуть прийняти союзники України

На його думку, існує два конкретних рішення, які українські партнери можуть прийняти, щоб допомогти нашій державі швидше покласти край російському терору:

підтвердити право України на нанесення ударів на великі відстані по всіх легітимних військових цілях на території Росі;

дати згоду на використання можливостей протиповітряної оборони партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору.

“Жодне з цих рішень не є ескалацією. Навпаки, вони стримуватимуть Росію, допоможуть зменшити терор і кількість російських атак, а також пов’язані з ними жертви. Дійте зараз, а не потім. Допоможіть нам врятувати життя”, – зауважив Кулеба.

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