Нові вимоги до споживачів електроенергії щодо оплати послуг

Споживачів електроенергії в Україні зобов’язали попереджати постачальників про неможливість сплатити комунальні послуги у воєнний час. Інакше їх відключатимуть від електромережі

Якщо заборгованість накопичуватиметься, і споживач не дасть про себе знати, його відключать від електромережі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, (НКРЕКУ) прийняла постанову, яка зобов’язує постачальників провести роз’яснювальну роботу серед споживачів щодо можливості оплати електроенергії онлайн та необхідності передачі показників лічильників, а громадян просять особисто попереджати про те, якщо у них немає можливості сплатити рахунки інакше через заборгованість їх почнуть відключати від світла.

Щоб уникнути неприємних інцидентів, споживачів електроенергії в Україні просять у разі неможливості здійснення оплати, що виникла у зв’язку з дією в Україні військового стану, повідомляти про це постачальника та, з метою попередження негайного відключення, після закінчення 30 днів з дня припинення дії військового стану ініціювати укладення графіку погашення заборгованості.

Відомо, що Україна нещодавно приєдналася до європейської енергомережі, ставши членом ENTSO-E. Це означає, що електроенергію, вироблену на вітчизняних електростанціях, країна зможе реалізовувати на європейському ринку. Зокрема, міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв уже заявив про готовність внести до порядку денного уряду розгляд питання щодо закупівлі електроенергії, що виробляється в Україні.

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